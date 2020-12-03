Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

«В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница.

Отмечается, что его арестовали на один месяц, то есть до 2 января 2021 года.

Ранее Брянский областной суд приговорил гражданина России к 13 годам тюремного заключения за попытку передать ЦРУ секретные данные о Северном флоте.