Россиянин осуждён на 13 лет за попытку передать секретные данные ЦРУ

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Брянский областной суд приговорил гражданина России к 13 годам тюремного заключения за попытку передать ЦРУ секретные данные о Северном флоте, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Россиянин осуждён на 13 лет за попытку передать секретные данные ЦРУ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) гражданина России Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко Ю.А. приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит заявление ТАСС.

Обвиняемый признал вину и раскаялся.

По данным ФСБ, обвиняемый работал в организации, обслуживающей в Североморске радиоэлектронные системы кораблей Северного флота, и из корыстных побуждений решил передать ЦРУ данные о перспективных разработках российского ВПК.

«В 2015—2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте», — отметили в ФСБ.

В начале 2019 года обвиняемый установил контакт с ЦРУ.

В конце июля 2019 года Лефортовский суд Москвы арестовал Ещенко по подозрению в государственной измене

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