Адвокат обвиняемого в госизмене учёного Губанова обжалует его арест

Защита учёного-физика Анатолия Губанова, обвиняемого в госизмене, подаст апелляционную жалобу на решение суда о его заключении под стражу.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его нового адвоката Ольгу Динзе.

«В понедельник я подам жалобу на решение избрать Губанову меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

По словам Динзе, ей не дали ознакомиться с решением суда первой инстанции и ходатайством следствия.

Кроме того, она добавила, что у её подзащитного есть ряд хронических заболеваний.

Об аресте Губанова в Москве стало известно 3 декабря, его подозревают в государственной измене.