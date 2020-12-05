Адвокат обвиняемого в госизмене учёного Губанова обжалует его арест
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его нового адвоката Ольгу Динзе.
«В понедельник я подам жалобу на решение избрать Губанову меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.
По словам Динзе, ей не дали ознакомиться с решением суда первой инстанции и ходатайством следствия.
Кроме того, она добавила, что у её подзащитного есть ряд хронических заболеваний.
Об аресте Губанова в Москве стало известно 3 декабря, его подозревают в государственной измене.