Адвокат обвиняемого в госизмене учёного Губанова обжалует его арест

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Защита учёного-физика Анатолия Губанова, обвиняемого в госизмене, подаст апелляционную жалобу на решение суда о его заключении под стражу. 
Адвокат обвиняемого в госизмене учёного Губанова обжалует его арест
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его нового адвоката Ольгу Динзе.

«В понедельник я подам жалобу на решение избрать Губанову меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она. 

По словам Динзе, ей не дали ознакомиться с решением суда первой инстанции и ходатайством следствия.

Кроме того, она добавила, что у её подзащитного есть ряд хронических заболеваний.

Об аресте Губанова в Москве стало известно 3 декабря, его подозревают в государственной измене.

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