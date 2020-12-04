РИА Новости: Губанов до ареста занимался гиперзвуковыми технологиями

Арестованный по подозрению в госизмене Анатолий Губанов занимался работой в области гиперзвуковых технологий по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), пишет РИА Новости со ссылкой на документы Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Как отмечает агентство, ФПИ был создан в 2012 году по аналогии с американским DARPA, отвечающим за продвижение инноваций в вооружённые силы.

Губанов значится одним из авторов работы «Воздухозаборное устройство с изменяемой геометрией для многорежимной комбинированной турбопрямоточной силовой установки», говорится в материале. Данным патентом обладает ФПИ.

Так, авторы создали полезную модель, которая может быть использована для работы «комбинированной турбопрямоточной силовой установки, имеющей в своём составе турбореактивную и прямоточную группу двигателей, во всём полётном диапазоне чисел Маха от взлётно-посадочных до гиперзвуковых скоростей полёта».

Уточняется, что речь идёт об устройстве, которое переключает воздухозаборное устройство на режим работы с турбореактивным двигателем или прямоточным воздушно-реактивным двигателем в зависимости от режима полёта.

Об аресте Губанова в Москве стало известно 3 декабря, его подозревают в государственной измене.