Суд арестовал напавшего на охранника КПП военной поликлиники

Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО жителя столицы Илью Соловьёва, который напал на охранника КПП военной поликлиники.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда в четверг, 17 декабря.

«Хамовническим районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Соловьёва Ильи Дмитриевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля 2021 года. Его статус — обвиняемый», — говорится в сообщении.

Подследственному официально предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, вечером 15 декабря подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения, расположенного на Гоголевском бульваре в Москве, совершил нападение на дежурного, которому причинил колото-резаные ранения.

Возбуждено уголовное дело.