Суд арестовал напавшего на охранника КПП военной поликлиники
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда в четверг, 17 декабря.
«Хамовническим районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Соловьёва Ильи Дмитриевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля 2021 года. Его статус — обвиняемый», — говорится в сообщении.
Подследственному официально предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
По данным следствия, вечером 15 декабря подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения, расположенного на Гоголевском бульваре в Москве, совершил нападение на дежурного, которому причинил колото-резаные ранения.
Возбуждено уголовное дело.