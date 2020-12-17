Суд арестовал напавшего на охранника КПП военной поликлиники

Короткая ссылка
Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО жителя столицы Илью Соловьёва, который напал на охранника КПП военной поликлиники.
Суд арестовал напавшего на охранника КПП военной поликлиники
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда в четверг, 17 декабря.

«Хамовническим районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Соловьёва Ильи Дмитриевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля 2021 года. Его статус — обвиняемый», — говорится в сообщении.

Подследственному официально предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, вечером 15 декабря подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения, расположенного на Гоголевском бульваре в Москве, совершил нападение на дежурного, которому причинил колото-резаные ранения.

Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить