СК возбудил дело после нападения на сотрудника медучреждения в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в центре Москвы мужчина напал на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) медучреждения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.

РИА Новости

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении. Согласно данным следствия, вечером 15 декабря подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения, расположенного на Гоголевском бульваре в городе Москве, совершил нападение на потерпевшего, которому причинил колото-резаные ранения. В настоящее время подозреваемый 1992 года рождения задержан. Расследование по уголовному делу продолжается. В октябре мужчина напал на полицейских рядом с входом в здание Главного управления МВД в Москве, злоумышленник задержан.