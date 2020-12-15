СК возбудил дело после нападения на сотрудника медучреждения в Москве
- РИА Новости
«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, вечером 15 декабря подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения, расположенного на Гоголевском бульваре в городе Москве, совершил нападение на потерпевшего, которому причинил колото-резаные ранения.
В настоящее время подозреваемый 1992 года рождения задержан.
Расследование по уголовному делу продолжается.
В октябре мужчина напал на полицейских рядом с входом в здание Главного управления МВД в Москве, злоумышленник задержан.