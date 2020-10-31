Мужчина напал на полицейских в центре Москвы
- РИА Новости
«По версии следствия, 31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанёс несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка», — говорится в сообщении СК.
Задержан мужчина 1988 года рождения.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).
Ранее СК возбудил дело после нападения на полицейский участок в Татарстане.