Путин оценил готовность системы здравоохранения России к пандемии

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Президент России Владимир Путин оценил готовность системы здравоохранения страны к пандемии.
Путин оценил готовность системы здравоохранения России к пандемии
  • РИА Новости

«Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире... По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной», — сказал Путин.

По его словам, на момент начала пандемии в Китае российские власти сразу приняли меры на границе.

«И выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда это придёт в большом масштабе и количестве к нам», — добавил российский лидер.

RT ведёт прямую трансляцию.

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