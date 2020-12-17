Путин оценил готовность системы здравоохранения России к пандемии

Президент России Владимир Путин оценил готовность системы здравоохранения страны к пандемии.

«Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире... По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной», — сказал Путин.

По его словам, на момент начала пандемии в Китае российские власти сразу приняли меры на границе.

«И выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда это придёт в большом масштабе и количестве к нам», — добавил российский лидер.

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