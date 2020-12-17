Путин оценил готовность системы здравоохранения России к пандемии
- РИА Новости
«Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире... По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной», — сказал Путин.
По его словам, на момент начала пандемии в Китае российские власти сразу приняли меры на границе.
«И выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда это придёт в большом масштабе и количестве к нам», — добавил российский лидер.
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