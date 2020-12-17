В Москве прививку от коронавируса сделали около 15 тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице прививку от коронавируса сделали уже около 15 тыс. человек.
- © Георгий Зимарев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице открылась запись на вакцинацию от COVID-19 работников МФЦ, культуры, а также сфер торговли и услуг.
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