В Москве открылась запись на вакцинацию от COVID-19 работников МФЦ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице открылась запись на вакцинацию от COVID-19 работников МФЦ, культуры, а также сфер торговли и услуг.
В Москве открылась запись на вакцинацию от COVID-19 работников МФЦ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Люди, работающие в этих сферах, постоянно контактируют с другими горожанами. Поэтому они могут пройти вакцинацию в числе первых. Кроме них, на прививку всё ещё могут записаться сотрудники сферы образования, медицины и социальные службы», — цитирует её «Москва 24».

Она также добавила, что круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении записи на вакцинацию от COVID-19 в столице.

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