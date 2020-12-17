СК возбудил дело по факту торговли детьми в Красноярском крае

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Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении трёх женщин из Казахстана, которых подозревают в торговле детьми.

Отмечается, что подозреваемые заключили договор о вынашивании и последующей продаже за 1 млн рублей детей гражданам Китая.

«В апреле 2020 года в одном из медицинских учреждений Красноярска (женщины. — RT) родили двух мальчиков и девочку, которых оставили на попечении няни, а сами убыли в Казахстан», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК России («Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершённые в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии»).

«В настоящее время дети помещены в специализированный дом ребёнка», — уточнили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать местонахождение женщин и биологических отцов младенцев для проведения их допроса.

В октябре в Одинцовском и Химкинском городских округах Московской области возбудили два уголовных дела о торговле младенцами.

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