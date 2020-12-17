В Подмосковье разрабатывают тест-систему для точной диагностики COVID-19
- © Сергей Ведяшкин
- АГН «Москва»
Об этом сообщает телеканал «360».
«Существует такая проблема у диагностических лабораторий, что тест-системы от разных производителей, предназначенные для выявления антител, при исследовании одного и того же образца могут давать разный результат. В каком-то случае положительный, в каком-то — отрицательный... Новый набор содержит все антигены коронавируса. Он даёт 100%-ный ответ», — прокомментировала начальник отдела перспективных разработок «Эколаб» Александра Авдонина.
Уточняется, что новая тест-система может быть использована только в условиях медицинской лаборатории.
По сообщениям газеты «Известия», глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности рассказал, что в России зарегистрировано более 90 отечественных тест-систем на COVID-19.