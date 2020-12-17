Врач назвал ведущую к повторной госпитализации с COVID-19 ошибку

Кандидат медицинских наук терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какая ошибка может привести к повторной госпитализации с коронавирусом.

По его словам, чаще всего это происходит, когда инфекцию не долечили.

«Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают приём препаратов, как только уходят симптомы», — сказал медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Для снижения вероятности развития осложнений он советует выполнять ряд условий, в частности, соблюдать требования врача по лечению на дому.

Так, отметил специалист, некоторые препараты необходимо принимать месяц и очень важно допить их до конца.

Кроме того, рекомендуется следить за кровью, давлением и питанием, не переохлаждаться, не перегружать организм физическими нагрузками и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки, добавил он.