Жириновский предложил способ снизить цены на продукты
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«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал политик в своём Telegram-канале.
По его словам, подобная мера приведёт к «наведению порядка».
Против кого он бы применил инициативу, парламентарий не уточнил.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин проинформировал, что правительство подготовило все необходимые решения и меры для борьбы с подорожанием социально значимых продуктов.
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что будет проводить внеплановые проверки.
Президент России Владимир Путин назвал рост цен недопустимым и потребовал реагировать оперативно.