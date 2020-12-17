Жириновский предложил способ снизить цены на продукты

Депутат Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать составлять «списки на арест» для решения проблемы с ценами на продукты питания.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал политик в своём Telegram-канале.

По его словам, подобная мера приведёт к «наведению порядка».

Против кого он бы применил инициативу, парламентарий не уточнил.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин проинформировал, что правительство подготовило все необходимые решения и меры для борьбы с подорожанием социально значимых продуктов.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что будет проводить внеплановые проверки.

Президент России Владимир Путин назвал рост цен недопустимым и потребовал реагировать оперативно.