В Минздраве Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы находимся в сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппа, коронавируса, который ведёт себя похожим образом», — цитирует РИА Новости Худченко.

По её словам, «обычно эпидсезон длится с 1 октября по 30 марта».

«Мы даже не в середине ещё. Других прогнозов в отношении поведения коронавируса давать, наверное, нельзя, первый год с ним живем в полном цикле. Да, мы в высоком подъеме. Насколько это пик, достигли или нет, сколько будет продолжаться, трудно сказать — много факторов, которые влияют», — заявила министр.

Согласно данным на 16 декабря, в России за сутки выявили 26 509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 734 454.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.