В России за сутки выявлено 26 509 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 26 509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 734 454. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявлено 26 509 новых случаев коронавируса
  • © РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 26 509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4715 (17,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России за сутки выявили 26 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов, проходивший лечение в Москве от COVID-19, выписан из стационара.

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