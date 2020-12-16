В России за сутки выявлено 26 509 новых случаев коронавируса
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«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 26 509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4715 (17,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России за сутки выявили 26 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов, проходивший лечение в Москве от COVID-19, выписан из стационара.