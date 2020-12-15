В России за сутки выявили 26 689 случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 26 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 707 945. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 26 689 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«За последние сутки в России выявлено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5181 (19,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Накануне в России за сутки выявили 27 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что пандемия коронавируса может пойти на спад в середине 2021 года.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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