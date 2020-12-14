В России за сутки выявлено 27 328 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 27 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 681 256. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 27 328 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5163 (18,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России за сутки выявили 28 080 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что пандемия коронавируса может пойти на спад в середине 2021 года.