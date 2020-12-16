В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве и Подмосковье в среду, 16 декабря, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать в Москве с 23:00 16 декабря до 06:00 17 декабря, а в Подмосковье — с 21:00 16 декабря до 10:00 17 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода установится в европейской части России на текущей неделе.

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