В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье в среду, 16 декабря, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать в Москве с 23:00 16 декабря до 06:00 17 декабря, а в Подмосковье — с 21:00 16 декабря до 10:00 17 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода установится в европейской части России на текущей неделе.