Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, какая погода установится в европейской части России на текущей неделе.

«Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повыситься сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90% снег, который выпадет, останется на зиму», — сказал специалист.

Он добавил, что погода в Европейской России будет изменчивая, а в конце рабочей недели ожидается оттепель до +2 °C.

«В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днём тоже умеренно прохладная погода. Погоду на воскресенье пока нельзя прогнозировать — возможны варианты», — сказал Вильфанд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.