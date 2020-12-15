Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, какая погода установится в европейской части России на текущей неделе.
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на неделе
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«Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повыситься сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90% снег, который выпадет, останется на зиму», — сказал специалист.

Он добавил, что погода в Европейской России будет изменчивая, а в конце рабочей недели ожидается оттепель до +2 °C. 

«В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днём тоже умеренно прохладная погода. Погоду на воскресенье пока нельзя прогнозировать — возможны варианты», — сказал Вильфанд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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