Госдума приняла закон о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума на заседании в среду, 16 декабря, приняла в третьем чтении закон о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников.

«Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается расширить понятие «оскорбление». Под него попадает унижение личности и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но и в иной форме, «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».

Также предлагается установить административную ответственность за клевету, размер штрафа будет доходить до 3 млн рублей.

Накануне соответствующий проект был принят во втором чтении.