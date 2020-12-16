Госдума приняла закон о штрафах за хамство чиновников
- АГН «Москва»
«Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Предлагается расширить понятие «оскорбление». Под него попадает унижение личности и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но и в иной форме, «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».
Также предлагается установить административную ответственность за клевету, размер штрафа будет доходить до 3 млн рублей.
Накануне соответствующий проект был принят во втором чтении.