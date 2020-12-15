Госдума поддержала проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

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Госдума во втором чтении одобрила законопроект, которым предлагается изменить понятие оскорбления. Кроме того, публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесённое во время публичного выступления или через СМИ, но и распространённое в интернете.
Госдума поддержала проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
  • РИА Новости

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП России не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершённые лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — говорится в проекте закона.

7 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

Законопроектом предлагается изменить понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Также указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

В частности, за оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (действует — от 1 тыс. до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. (сейчас — от 10 тыс. до 30 тыс.), для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. (сейчас — от 50 тыс. до 100 тыс.).

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