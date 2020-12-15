Госдума поддержала проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, которым предлагается изменить понятие оскорбления. Кроме того, публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесённое во время публичного выступления или через СМИ, но и распространённое в интернете.

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП России не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершённые лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — говорится в проекте закона.

7 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

Законопроектом предлагается изменить понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Также указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

В частности, за оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (действует — от 1 тыс. до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. (сейчас — от 10 тыс. до 30 тыс.), для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. (сейчас — от 50 тыс. до 100 тыс.).