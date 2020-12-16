Совфед продлил отсрочку платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса

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Совет Федерации одобрил закон о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
Совфед продлил отсрочку платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса
  • Reuters

Отмечается, что действие этого закона продлевается с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года.

Также с 31 декабря 2020 года до 1 июля 2021 года продлевается период, в который судебный пристав-исполнитель в отношении должников-граждан не применяет меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника по его месту жительства, наложением на него ареста, изъятия и передачи.

9 декабря Госдума приняла соответствующий законопроект.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавируса.

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