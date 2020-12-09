Госдума приняла закон о продлении отсрочки по долгам бизнеса

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Госдума приняла законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии коронавируса, а также пенсионеров.
Госдума приняла закон о продлении отсрочки по долгам бизнеса
  • РИА Новости

«Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает продление моратория на взыскание движимого имущества граждан до 1 июля 2021 года.

Уточняется, что помимо этого продлевается срок предъявления исполнительных документов, по которым малый и средний бизнес, пострадавший в период пандемии, и пенсионеры смогут получить рассрочку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавируса.

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