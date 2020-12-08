В Кремле оценили ситуацию в экономике России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавируса.

«Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом», — сказал Песков.

При этом он отметил, что влияние на экономику России было менее негативным, чем в ряде других стран.

«Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что пока не планируется введения новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса с учётом того, что экономика страны продолжает функционировать.