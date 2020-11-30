В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки для малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не планируется введения новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса с учётом того, что экономика страны продолжает функционировать.

Он пояснил, что правительство в рамках непрерывного диалога с представителями малого и среднего бизнеса получает информацию об имеющихся проблемах и потребностях.

«Проблемы эти связаны с общим экономическим кризисом. Вы знаете, что мы не можем как Россия оставаться в стороне от тех негативных процессов, которые происходят во всём мире. И вы знаете, что это вызвано пандемией», — отметил Песков.

В то же время, по его словам, основные меры поддержки бизнеса уже приняты.

«Набор мер поддержки был сформулирован, был реализован. Вы знаете, что в настоящий момент экономика не закрывается, она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание... Дальше какие-то меры уже будут формулироваться при необходимости и с учётом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

В настоящее время в Кремле не обсуждают введение очередного пакета помощи бизнесу, добавил Песков.

«Сейчас не идёт речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учётом того, что экономика продолжает функционировать. Весной ситуация была кардинально другая, весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин продлил налоговые каникулы для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей ещё на три месяца.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.