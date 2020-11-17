Предприниматели Москвы получили более 3,5 млрд рублей на отсрочку платежей

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Более 30 тыс. организаций Москвы получили отсрочки платежей по налогу на имущество, земельному налогу и торговому сбору за I квартал 2020 года.
Предприниматели Москвы получили более 3,5 млрд рублей на отсрочку платежей
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Московские организации из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей получили возможность перенести до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За время пандемии столица приняла четыре пакета мер поддержки бизнеса. Общая сумма составила около 90 млрд рублей.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

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