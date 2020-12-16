В ГД поддержали идею расширения списка документов для оформления лицензии на оружие

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие.
В ГД поддержали идею расширения списка документов для оформления лицензии на оружие
  • РИА Новости

«Я думаю, что это нужно. Я полностью согласна с этим предложением, считаю его актуальным, потому что уже, к сожалению, неоднократно сталкивались с неадекватными ситуациями, когда гражданин, имеющий оружие, направлял его в том числе против своих родственников», — отметила депутат.

Также, по мнению Бессараб, родственники могут знать о каких-то вспышках гнева или агрессии человека, планирующего оформить лицензию на оружие. 

«Об этом не могут знать даже психиатры, потому что гражданин может не состоять на психиатрическом учёте... Считаю, что это объективно хорошая идея», — заключила парламентарий.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие. 

Подробнее — в материале RT.

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