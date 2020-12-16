В России за сутки умерли 596 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 596 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии скончались 48 564 человека.
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Накануне за сутки умерли 577 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
15 декабря стало известно, что главный врач Нижегородского центра переливания крови имени Климовой Константин Кузнецов умер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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