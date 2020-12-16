Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у Южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у Южных Курильских островов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на единую геофизическую службу РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 12.28 (4.48 мск) в координатах 42,8 с.ш. 144,2 в.д. на глубине 68 км», — сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Отмечается, что эпицентр находился в 157 км юго-западнее села Головнино (Кунашир).

Ранее сообщалось о подземных толчках, зафиксированных на минувшей неделе в разных регионах страны. В четверг, 10 декабря, в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области, сообщили в региональном главке МЧС России.

В воскресенье, 13 декабря, пять землетрясений зафиксировано в Чечне.