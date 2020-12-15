Кадыров заявил о ликвидации боевика в ходе спецоперации в Чечне
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«Сегодня в ходе успешно проведённой контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооружённых формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, с боевиком не было пособников или других участников бандподполья.
«Я располагал полной информацией о ходе операции от её начала до конца», — добавил Кадыров.
Кроме того, он сообщил, что обстановка в Чечне стабильная и спокойная, ограничительные меры не вводились.
В середине октября в Грозном ликвидировали четырёх боевиков, открывших огонь по силовикам.
Как заявил Кадыров, бандиты планировали теракты на территории республики.