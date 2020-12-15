«Аэрофлот» выделил специальные места для пассажиров, отказывающихся надевать маску

Авиакомпания «Аэрофлот» выделила специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полёта. Об этом рассказала пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

По её словам, компания ввела дополнительное информирование о невозможности совершить полёт для пассажиров, которые не готовы выполнять требования Роспотребнадзора.

«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — цитирует РИА Новости Спивакову.

Она обратила внимание, что это «общемировая практика» и вынужденная мера.

Накануне «Аэрофлот» объявил, что усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту самолёта.

Так, пассажиры, которые отказываются надеть маску, не будут допущены к полёту.

Маску необходимо носить на протяжении всего полёта.