«Аэрофлот» выделил специальные места для пассажиров, отказывающихся надевать маску
- РИА Новости
По её словам, компания ввела дополнительное информирование о невозможности совершить полёт для пассажиров, которые не готовы выполнять требования Роспотребнадзора.
«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — цитирует РИА Новости Спивакову.
Она обратила внимание, что это «общемировая практика» и вынужденная мера.
Накануне «Аэрофлот» объявил, что усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту самолёта.
Так, пассажиры, которые отказываются надеть маску, не будут допущены к полёту.
Маску необходимо носить на протяжении всего полёта.