«Аэрофлот» усиливает контроль за масочным режимом на борту

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Авиакомпания «Аэрофлот» усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту самолёта.
«Аэрофлот» усиливает контроль за масочным режимом на борту
  • © Пресс-служба Airbus

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой «Аэрофлот» усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что отказывающиеся надеть маску пассажиры не будут допущены к полёту.

Уточняется, что маску необходимо носить на протяжении всего полёта, снимать её позволено только во время приёма пищи.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» возобновит полёты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря.

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