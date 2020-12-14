«Аэрофлот» усиливает контроль за масочным режимом на борту
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«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой «Аэрофлот» усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту», — говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что отказывающиеся надеть маску пассажиры не будут допущены к полёту.
Уточняется, что маску необходимо носить на протяжении всего полёта, снимать её позволено только во время приёма пищи.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» возобновит полёты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря.