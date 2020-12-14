«Аэрофлот» усиливает контроль за масочным режимом на борту

Авиакомпания «Аэрофлот» усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту самолёта.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой «Аэрофлот» усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что отказывающиеся надеть маску пассажиры не будут допущены к полёту.

Уточняется, что маску необходимо носить на протяжении всего полёта, снимать её позволено только во время приёма пищи.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» возобновит полёты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря.