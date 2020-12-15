В спецучреждениях Удмуртии проверяют соблюдение противопожарных правил

Прокуратура Удмуртии организовала проверку соблюдения противопожарной безопасности в спецучреждениях.

Об этом информирует ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Особое внимание обратят на своевременность и полноту бюджетного финансирования учреждений, а также исполнение уполномоченными органами обязанностей по предупреждению пожаров и других тяжких последствий», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что прокурор Удмуртии Артём Николаев поручил провести проверку соблюдения требований пожарной безопасности в специализированных учреждениях для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий граждан.

В ночь на 15 декабря в башкирском селе Ишбулдино в частном пансионате произошёл пожар. По данным МЧС, в результате возгорания погибли 11 человек. В районе введён режим ЧС.