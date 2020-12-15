В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых

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Следователи заявили о задержании руководителя сгоревшего дома престарелых Абзелиловского района Башкирии.
В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых
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Об этом сообщает региональное отделение СК.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), задержана 43-летняя руководитель автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент с подозреваемой проводятся следственные действия. Также ведутся обыски.

«Кроме того... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которое соединено с основным делом в одно производство», — добавили в ведомстве.

В ночь на 15 декабря в башкирском селе Ишбулдино в частном пансионате произошёл пожар. По данным МЧС, в результате возгорания погибли 11 человек. В районе введён режим ЧС

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