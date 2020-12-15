В Кургане рассказали о ситуации с тестированием на коронавирус

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В Курганской поликлинике №1 появилось новое оборудование, которое позволит быстрее узнавать COVID-статус пациента.
В Кургане рассказали о ситуации с тестированием на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Дополнительный амплификатор стоимостью 1,9 млн рублей получила Курганская поликлиника №1. Этот дорогостоящий прибор позволяет быстро и точно интерпретировать данные, полученные в результате ПЦР-анализа», — говорится в сообщении штаба.

Один подобный прибор уже имеется в медучреждении.

Завлабораторией Наталья Лузгина отметила, что два таких прибора смогут обрабатывать 2000—2400 тестов, а значит, число исследований можно увеличить в 1,5—2 раза.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Южно-Сахалинске открылся провизорный госпиталь на 100 мест, где будут лечить пациентов с пневмонией.

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