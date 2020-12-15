В детских садах Удмуртии новогодние утренники пройдут с ограничениями

В детских садах Удмуртии из-за коронавируса новогодние утренники пройдут без приглашения родителей и аниматоров, заявила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Об этом сообщает «Сусанин».

«Дорогие друзья. Наша общая задача — сохранение здоровья детей. Поэтому по решению оперативного штаба детские новогодние утренники в Удмуртии пройдут, но без приглашения родителей и аниматоров», — отметила министр.

Уточняется, что детские сады «могут организовывать праздники малышам своими силами, соблюдая при этом противоэпидемиологические меры».

Ранее сообщалось, что в Башкирии в связи с пандемией коронавируса отменено традиционное праздничное мероприятие — республиканская ёлка для школьников.