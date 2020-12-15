В детских садах Удмуртии новогодние утренники пройдут с ограничениями
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Об этом сообщает «Сусанин».
«Дорогие друзья. Наша общая задача — сохранение здоровья детей. Поэтому по решению оперативного штаба детские новогодние утренники в Удмуртии пройдут, но без приглашения родителей и аниматоров», — отметила министр.
Уточняется, что детские сады «могут организовывать праздники малышам своими силами, соблюдая при этом противоэпидемиологические меры».
Ранее сообщалось, что в Башкирии в связи с пандемией коронавируса отменено традиционное праздничное мероприятие — республиканская ёлка для школьников.