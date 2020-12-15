В Крыму рассказали о ситуации с вакцинацией детей

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Доля крымских детей, привитых от кори, полиомиелита, дифтерии и гепатита, составляет более 95%, сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе филиала Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) в Крыму Туйара Санникова.
В Крыму рассказали о ситуации с вакцинацией детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В настоящее время в Республике Крым доля детей, привитых от кори, полиомиелита, дифтерии, гепатита составляет 95—98%. При этом за последние 20 лет в регионе не выявлено ни одного случая заболевания полиомиелитом среди детей», — отметила Санникова.

По её словам, в течение последних четырёх лет отмечается снижение заболеваемости туберкулёзом детей от 0 до 17 лет.

К тому же специалист рассказала, что в республике ранее фиксировались вспышки кори, так как многие люди намеренно отказывались от вакцинации.

Она подчеркнула, что медики крайне негативно относятся к антипрививочным настроениям, и выразила пожелание, чтобы иммунизация от кори стала обязательной к проведению.

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