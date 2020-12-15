Мишустин поручил взять на контроль вакцинацию в новогодние праздники
- РИА Новости
«Важно обеспечить, конечно, ритмичные поставки вакцины в регионы. Важно также оперативно распределять их. В пятницу я поручал главам регионов обеспечить работу пунктов вакцинации во время январских праздников. Организацию этого процесса, конечно, необходимо держать на личном контроле. Михаил Альбертович (Мурашко. — RT), прошу вас взять это на заметку», — сказал Мишустин.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 стартовала во всех российских регионах.