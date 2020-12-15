Мишустин поручил взять на контроль вакцинацию в новогодние праздники

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости держать на личном контроле организацию вакцинации в новогодние праздники.
Мишустин поручил взять на контроль вакцинацию в новогодние праздники
  • РИА Новости

«Важно обеспечить, конечно, ритмичные поставки вакцины в регионы. Важно также оперативно распределять их. В пятницу я поручал главам регионов обеспечить работу пунктов вакцинации во время январских праздников. Организацию этого процесса, конечно, необходимо держать на личном контроле. Михаил Альбертович (Мурашко. — RT), прошу вас взять это на заметку», — сказал Мишустин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 стартовала во всех российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить