В Ненецком округе началась запись на вакцинацию от COVID-19

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Власти Ненецкого округа сообщили об открытии записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Ненецком округе началась запись на вакцинацию от COVID-19
  • РИА Новости

Как отметили в местном Департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты округа, в регион было доставлено 300 доз вакцины «Спутник V».

«Сделать прививку может любой желающий во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре и Центральной районной поликлинике в посёлке Искателей. В первую очередь вакцинация показана медикам, педагогам и социальным работникам», — приводит заявление департамента РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице открылась запись на вакцинацию от COVID-19 работников МФЦ, культуры, а также сфер торговли и услуг.

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