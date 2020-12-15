В Алтайском крае продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет
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Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
«Людям старшего поколения предписано оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Электронный листок нетрудоспособности на период самоизоляции оформляется удалённо», — уточняется в материале.
Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которые получили прививку вакциной «Спутник V», заболели COVID-19. В Минздраве отметили, что случаи заболевания после вакцинации связаны с тем, что в организме привитых ещё не выработались антитела.