Пропавшие в ноябре в Иркутской области охотники найдены убитыми

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В лесном массиве Бодайбинского района Иркутской области найдены тела двух охотников, пропавших в конце ноября, с признаками насильственной смерти.
Пропавшие в ноябре в Иркутской области охотники найдены убитыми
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные регионального управления СК России.

«По данному факту Бодайбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух лиц»)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, двое мужчин 25 и 29 лет уехали на охоту в лес 21 ноября и более двух недель не выходили на связь с родственниками.

Следователи и полицейские вылетели на вертолёте на участок леса, находящийся в 500 км от города Бодайбо, и обнаружили их тела 9 декабря.

В настоящее время проводятся необходимые действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что СК раскрыл обстоятельства гибели замглавы свердловского Новоуральска.

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