СК раскрыл обстоятельства гибели замглавы свердловского Новоуральска

Заместитель главы города Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий, по данным следствия, скончался в результате полученного во время охоты огнестрельного ранения бедра вследствие неосторожного обращения с оружием одного из охотников. Об этом рассказали в региональном СК.

«В ночь на 28 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в составе группы охотников в лесном массиве Алапаевского района, вследствие неосторожного обращения с карабином «Вепрь-308 СУПЕР» произвёл неприцельный выстрел, в результате которого получил огнестрельное ранение бедра 58-летний мужчина, также находившийся в составе этой группы охотников», — говорится в сообщении.

Участники охоты приняли немедленные меры по оказанию первой помощи пострадавшему, однако он скончался из-за большой кровопотери до прибытия скорой помощи.

В отношении подозреваемого 41-летнего жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Следователи назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизу, допрашивают участников охоты, а также проводят анализ характеризующих их материалов.

28 ноября стало известно, что замглавы Новоуральска найден мёртвым.