Заместитель главы свердловского Новоуральска найден мёртвым

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В СК заявили об обнаружении тела заместителя главы города Новоуральск Свердловской области Михаила Черницкого.
Заместитель главы свердловского Новоуральска найден мёртвым
  • © пресс-служба администрации Новоуральского городского округа

Об этом РИА Новости рассказал помощник руководителя регионального управления СК России Максим Чалков.

По его словам, по факту обнаружения тела следователями возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как отметил Чалков, смерть Черницкого наступила, по предварительным данным, от огнестрельного ранения.

В настоящий момент специалисты проводят следственные действия, включая допросы и необходимые экспертизы.

Ранее в лесу в Московской области нашли тело мужчины с телесными повреждениями, со связанными руками и обмотанным вокруг головы полимерным материалом.

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