В Москве назвали число зарегистрировавшихся в системе QR-кодов

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Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, сколько человек зарегистрировались в системе QR-кодов.
В Москве назвали число зарегистрировавшихся в системе QR-кодов
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«С 19 октября количество чекинов или регистраций в системе превысило 3 млн. За неполных два месяца к системе QR-кодов присоединилось 4572 организации, всего в Москве 11 254 места, где посетителей информируют о возможных пересечениях с заболевшими коронавирусом», — рассказал он ТАСС.

Вместе с этим он поблагодарил москвичей за использование системы регистрации посетителей.

В ноябре столичные власти рекомендовали ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей в учреждениях культуры и магазинах.

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