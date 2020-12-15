В Ставропольском крае провели 990 тысяч исследований на COVID-19

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что, по данным на 15 декабря, в крае проведено 990 тыс. исследований на COVID-19. В сутки проводится несколько тысяч тестов.
В Ставропольском крае провели 990 тысяч исследований на COVID-19
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.

«Вакцинация против COVID-19 в крае только начинается. Для того чтобы увидеть результат, ещё потребуется время. Это значит, что не стоит снижать бдительность в вопросах защиты своего здоровья», — добавил губернатор.

В крае за последние сутки выявлено 239 новых случаев коронавируса.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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