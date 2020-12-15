В Башкирии проверят все частные дома престарелых после пожара в пансионате

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что после пожара в башкирском пансионате, в результате которого погибли 11 человек, в регионе проверят все частные дома престарелых.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время совещания оперативного штаба на месте происшествия.

«Нужно организовать профилактические мероприятия, чтобы такой трагедии у нас не повторилось. Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации», — сказал он.

В ночь на 15 декабря в башкирском селе Ишбулдино в частном пансионате произошёл пожар. По данным МЧС, в результате возгорания погибли 11 человек. В районе введён режим ЧС. СК возбудил уголовное дело.