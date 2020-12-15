В Москве открыли сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови

В Москве начал функционировать сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сервис создан на основе анализа данных свыше 500 тыс. человек.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

По словам Собянина, КТ-калькулятор разработан совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова и является нейронной сетью для оценки степени поражения лёгких.

«Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов», — пояснил он.

Это поможет врачам спрогнозировать вероятность лёгкого, среднего или тяжёлого течения пневмонии и принять решение о дальнейшем лечении.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что врачи скорой помощи Москвы сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ с 2018 года.