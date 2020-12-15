В Москве открыли сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови

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В Москве начал функционировать сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сервис создан на основе анализа данных свыше 500 тыс. человек.
В Москве открыли сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови
  • © sobyanin.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.  

По словам Собянина, КТ-калькулятор разработан совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова и является нейронной сетью для оценки степени поражения лёгких.

«Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов», — пояснил он.

Это поможет врачам спрогнозировать вероятность лёгкого, среднего или тяжёлого течения пневмонии и принять решение о дальнейшем лечении.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что врачи скорой помощи Москвы сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ с 2018 года.

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