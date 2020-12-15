Для российской туротрасли разработали рекомендации на зимний сезон

Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для работы российской туристической отрасли в зимний сезон в условиях пандемии коронавируса.

Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал ТАСС.

«К зимнему сезону Ростуризм совместно с Роспотребнадзором также разработал рекомендации для туристической отрасли. Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год. Соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим», — сказал он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что индустрия гостеприимства может стать «новой нефтью» для российской экономики.