Ростуризм отметил потенциал отрасли стать «новой нефтью» для экономики

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что индустрия гостеприимства может стать «новой нефтью» для российской экономики.

«Этот год войдёт в историю российского туризма как год, когда мы впервые взглянули в масштабах страны на туризм и индустрию гостеприимства как на очень важную самостоятельную отрасль экономики, которая оказывает огромное влияние на десятки смежных отраслей и, по сути, может стать нашей новой нефтью», — цитирует её ТАСС.

Догузова подчеркнула, что туризм способен стать современной несырьевой отраслью экономики, оказывающей «огромные социальные эффекты».

По её словам, основными задачами Ростуризма остаются создание условий для притока инвестиций, повышение доступности путешествий по России, а также снятие ненужных административных барьеров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении полномочий Ростуризма.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туротрасли.